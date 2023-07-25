В России начались продажи седана Hongqi H5 и внедорожника HS5

В комплектации Deluxe к перечисленным опциям добавляется адаптивная система ближнего света, наружные зеркала с запоминанием параметров, отделка сидений кожей, электрорегулировка водительского сиденья по 12 направлениям, беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона.

Hongqi H5 предлагаются в двух комплектациях – Comfort и Deluxe – с стоимостью 4 млн 790 тыс. рублей и 4 млн 990 тыс. рублей соответственно. В стандартное оснащение модели входят панорамная крыша, автоматическое включение фар, интеллектуальное управление ближним и дальнем светом, водительское сиденье с электрорегулировкой по 8 направлениям, вентиляция, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, атмосферный свет в салоне, датчик качества воздуха, датчики парковки, видеорегистратор, парковочный ассистент с камерой на 360°. Предлагаются на выбор четыре режима движения (экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный), а также большой набор электронных помощников: адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон, предупреждение о покидании полосы движения, мониторинг состояния водителя.

Премиальный седан Hongqi H5 имеет следующие габариты: 4985 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1465 мм в высоту. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 218 л.с. (340 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Средний расход топлива составляет 6,6 л на 100 км, разгон до 100 км/ч занимает 7,8 сек.

Российские дилеры Hongqi начинают продажи премиальных седана H5 и внедорожника HS5. Новинки дополнили модельный ряд Hongqi в нашей стране, который также включает премиальный седан Н9 и полностью электрический полноприводный внедорожник E-HS9, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Премиальный внедорожник Hongqi HS5 имеет следующие габариты: 4760 мм в длину, 1907 мм в ширину и 1700 мм в высоту. имеет длину 4,76 м (ширина – 1,907 м, высота – 1,7 м). Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 218 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 8,2 л на 100 км, разгон до 100 км/ч осуществляется за 8,7 сек. Возможны пять режимов движения: эконом, комфорт, спорт, снег, бездорожье.

Внедорожник предлагается в двух комплектациях – Comfort и Deluxe – стоимостью 4 млн 990 тыс. рублей и 5 млн 590 тыс. рублей соответственно. В стандартное оснащение модели входят автоматическое выравнивание и включение фар, электрозеркала с подогревом, накладки на пороги со светодиодной подсветкой, панорамная крыша, передние и задние датчики парковки с камерой 360°, сиденья с отделкой из кожи Nappa и Alcantara, сиденье водителя с электрической регулировкой по 12 направлениям, вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев задних сидений, аудиосистема Bose с 12 динамиками, двухзонный климат-контроль, датчик качества воздуха. Электронные ассистенты представлены круиз-контролем, системой мониторинга «слепых» зон и системой помощи при спуске.

В комплектации Deluxe добавлены такие опции, как беспроводная зарядка телефона, зеркало заднего вида с мультимедиа, интеллектуальное управление дальним светом, система запоминания параметров сиденья водителя, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы движения.

Напомним, ранее поступили в продажу премиальный седан Н9 и полностью электрический полноприводный внедорожник E-HS9. До середины следующего года Hongqi планирует официально вывести на российский рынок еще 2 – 4 новых модели, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Премиальный седан Hongqi H9 (от 7 млн 490 тыс. руб.) отличают мягкий гибридный двигатель (2,0Т + 48V), подвеска с интеллектуальной системой управления амортизаторами, 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением (DCT), задний привод, скрытые наружные дверные ручки, системы помощи водителю, двухцветный дизайн кузова.

Полностью электрический внедорожник Hongqi E-HS9 (от 9 млн 490 тыс. руб.) оборудован полным приводом (4WD) и двумя двигателями мощностью 160 кВт и 245 кВт. Время разгона до 100 км/ч – 4 секунды. Запас хода составляет 510 км (цикл NEDC), сверхбыстрая 10-минутная зарядка позволяет проехать 100 км. Конструкция машины также включает в себя регулируемую пневмоподвеску с интеллектуальной системой управления амортизаторами. В отделке используются высококачественные материалы, автомобиль также оснащен системой контроля качества воздуха в салоне, 10 подушками безопасности, матричными светодиодными фарами.

Фото: Hongqi