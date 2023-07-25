Автомобили ORA и WEY появятся в России до конца 2023 года

Российский дистрибьютор автомобилей Haval до конца 2023 года запустит в стране два новых бренда – ORA и WEY. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. «ORA – это полностью электрические автомобили. WEY – это гибридные кроссоверы», – пояснил он.

Напомним, головной китайский автоконцерн Great Wall Motors в 2022 году вышел с брендами ORA и WEY на европейский рынок, представив автомобили на Парижском автосалоне. Это были три электромобиля ORA Funky Cat, Funky Cat GT и The Next Ora Cat, а также две модели с подключаемым гибридом WEY Coffee 01 и WEY Coffee 02. Машины ранее продавались в Китае, но их названия отличаются от европейского рынка: например, Ora Funky Cat представлен как Ora Good Cat в Китае.

Кроме того, Андрей Акифьев сообщил, что в ближайших планах «Хавейл Мотор Рус» значится вывод на рынок новых специальных версий автомобилей – в частности, Tank 300 версию c автоматическим полным приводом. Кроме того, планируется локализация производства в России нового среднеразмерного кроссовера Haval М6, который недавно поступил в продажу.

Напомним, в настоящее время на заводе компании в Тульской области выпускаются компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9. По словам Андрея Акифьева, предприятие работает на полную мощностью в три смены. По итогам первого полугодия 2023-го с его конвейера сошло более 35 тыс. автомобилей. На локальное производство приходится свыше 60% в объеме реализации Haval на российском рынке.

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Фото: Great Wall Motors