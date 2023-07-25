Завод «Москвич» сертифицировал лифтбек «Москвич 6»

Завод «Москвич» оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модель с внутренним индексом DD1. Предполагается, что так обозначен новый лифтбек «Москвич 6», производство которого начнется этим летом, пишет портал «Автоновости дня».

Напомним, перспективный лифтбек «Москвич 6» был представлен в апреле этого года. Он создан на базе китайского JAC Sehol A5 Plus образца 2021 года, который в Китае представлен с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом.

Лифтбек С-класса «Москвич 6» имеет следующие габариты: 4780 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту, колесная база равна 2770 мм. Автомобиль получил просторный багажник, панорамную крышу, атмосферную подсветку салона. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функцией автоматического складывания боковых зеркал, камерой с обзором на 360 градусов и электроприводом двери багажника.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо лифтбека «Москвич 6», до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера «Москвич 5». Напомним, в ноябре прошлого года автомобильный завод «Москвич» начал серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e».

Фото: «Москвич»