Chery Tiggo 7 PRO Max вернул себе звание самой продаваемой иномарки в России

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели данные АО «ППК»* по продажам новых легковых автомобилей за период с 17 по 23 июля 2023 года. Как выяснилось, в модельном рейтинге первенство по-прежнему сохраняет отечественная LADA Granta, но среди иномарок произошла смена лидера.

Так, по итогам третьей недели июля (29-я в году) самой продаваемой иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max, который разошелся тиражом в 1100 экземпляров. По этому показателю он уступает лишь «Гранте» (3937 шт.).

На третьем месте в общем зачете расположилась LADA Vesta c результатом в 1096 единиц. Четвертая позиция рейтинга принадлежит кроссоверу Haval Jolion (1007 шт.), который предыдущие две недели носил звание самой популярной иномарки в стране. Замыкает пятерку моделей-лидеров на этот раз кроссовер OMODA C5 (864 шт.).

В марочном рейтинге по-прежнему первенствует отечественная LADA, за которой (с заметным отставанием) следуют сразу шесть китайских брендов: Chery, Haval, Geely, Changan, EXEED и OMODA.

Всего же за прошлую неделю в нашей стране было реализовано 22854 новых легковых автомобиля. И это наибольший еженедельный показатель, начиная с марта 2022 года.

Во сколько обходится автомобилей различных марок, можно рассчитать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery