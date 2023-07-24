Авторынок Узбекистана растет за счет электромобилей

По данным узбекистанского Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в июне 2023 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 8,4% по сравнению с июнем прошлого года.

В целом же за 1 полугодие объем реализации новых легковых автомобилей в Узбекистане составил 175,5 тыс. штук. И это на 3,2% больше, чем за 6 месяцев 2022 года (170,1 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты, местный авторынок растет за счет электромобилей. Так, их продажи в 1 полугодии 2023-го составили 7,6 тыс. штук – почти в 7 раз больше, чем в январе – июне прошлого года. Иными словами, если бы не электрокары, то авторынок Узбекистана за этот период показал бы падение, а не рост.

При этом во втором квартале было реализовано 5,4 тыс. электромобилей, а в июне – 2,1 тыс. штук. Июнь стал рекордным месяцем по продажам электромобилей за все время: по сравнению с июнем прошлого года продажи увеличились в 2,7 раза, а с июнем 2021 года – в 16 раз.

Таким образом, продолжается наблюдающийся уже в течение трех последних лет динамичный рост продаж электромобилей, доля которых по итогам 1 полугодия составила 4,3% от всего рынка легковых автомобилей в Узбекистане. Год назад этот показатель был равен 0,7%.

Какие электрокары могут появиться на российском рынке? Об этом читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ