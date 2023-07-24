Электромобиль Renault Twizy снимут с производства

Компания Renault сообщила, что в сентябре снимает с производства городской электромобильчик Twizy (по сути, это двухместный квадрицикл), который продержался на рынке около 12 лет. Ему на смену производитель готовит более крупные модели. Напомним, габариты Twizy: длина - 2 335 мм, ширина - 1 237 мм, высота - 1 686 мм.

Как сообщает издание Kоlesa.Ru, по состоянию на конец июня 2023 года за все время производства модели, было собрано в общей сложности 33 340 экземпляров Twizy. При этом известно, что значительная часть продаж Twizy пришлась на муниципальные службы (в том числе полицию) и прокатные фирмы. Электромобильчик можно было приобрести не только во Франции, но и в Германии, Италии, Южной Корее, небольшие партии были завезены и в Россию.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2023 года в нашей стране числилось 52 таких электрокара. При этом более половины из них имеет «прописку» в Москве (27 шт.). Еще 4 единицы числятся в Санкт-Петербурге, а остальные - в других 13 регионах РФ.

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Фото: Renault