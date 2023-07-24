ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников с пробегом в 1 полугодии 2023 года

Отечественный внедорожник LADA 4x4 остается самым популярным автомобилем сегмента SUV на вторичном рынке нашей страны. По данным агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2023 года эта модель в 3-дверном исполнении разошлась тиражом в 42,1 тыс. единиц.

Второе место в этом рейтинге занимает внедорожник Chevrolet Niva – за полгода его приобрели 31,5 тыс. жителей РФ. Замыкает тройку лидеров среди подержанных машин сегмента SUV кроссовер Toyota RAV4, который был куплен в количестве 24 тыс. экземпляров.

Кроме этих моделей, в ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников с пробегом в 1 полугодии попали: Nissan X-Trail (19,2 тыс. шт.), Nissan Qashqai (18,2 тыс. шт.), Volkswagen Tiguan (17,3 тыс. шт.), Renault Duster (16 тыс. шт.), BMW X5 (15,6 тыс. шт.), Mitsubishi Outlander (15,2 тыс. шт.) и Hyundai Santa Fe (13,1 тыс. шт.).

Во сколько обходится содержание этих (и не только) моделей, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения автомобилем».

Фото: АВТОСТАТ