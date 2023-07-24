На КАМАЗе начался летний корпоративный отпуск

ПАО «КАМАЗ» с сегодняшнего дня приостановило производство автомобилей - на время планового корпоративного отпуска, который будет проходить с 24 июля по 6 августа 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что часть персонала продолжит работать - это сотрудники, занятые реализацией продукции, проведением годовой инвентаризации, составлением различной отчетности, обработкой докмуентации, согласованием договоров, а также те, кто отвечает за ремонт зданий и сооружений.

Практика летнего корпоративного отпуска применяется на КАМАЗе уже несколько лет и введена в целях рациональной организации производства. Предприятие заранее подготовило запас готовых автомобилей на своем складе, что позволит бесперебойно обеспечивать потребителей автомобилями, несмотря на остановку конвейерной сборки. Производство на заводе будет возобновлено спустя две недели - 7 августа.

Отметим, что и на ряде других отечественных предприятий автопрома объявлены корпоративные отпуска: ушел на каникулы завод «Москвич», остановлена сборка на Горьковском автозаводе.

Фото: КАМАЗ