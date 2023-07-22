На рынке появится новый большой кроссовер Haval

Завтра, 25 июля, на рынок официально выходит обновленный вариант большого кроссовера Haval Big Dog, который скоро может появиться и у российских дилеров. Во всяком случае, первое поколение модели в нашей стране уже продается под именем Dargo, выйдя на рынок летом 2022-го.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт autohome.com.cn, китайская новинка образца 2023 года отличается от своего предшественника как внешне, так и технической начинкой. Из внешних отличий в первую очередь стоит отметить новую решетку радиатора. Кроме этого, на крышке багажника появилась эффектная светодиодная полоса. Также немного изменилась форма фар и задних фонарей, а салон стал выглядеть еще более солидно.

Что касается двигателя, то, по сведениям из разных источников, у большого кроссовера будет как минимум два силовых агрегата на выбор: 1,5-литровый бензиновый турбомотор (184 л.с.), работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (с двумя сцеплениями) и 2-литровый двигатель (238 л.с.).

Какие еще автомобили из КНР появятся на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ