ГАЗ приостановил производство на время корпоративного отпуска

Горьковский автозавод приостановил производство автомобилей на время планового корпоративного отпуска, который будет проходить на предприятии c 24 июля до 6 августа 2023 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе ГАЗа, добавив, что в период корпоративного отпуска ряд подразделений завода будет функционировать согласно графику проводимых работ. В частности, в этот период на сборочных и автокомпонентных производствах будет проводиться модернизация оборудования, также во всех подразделениях будут вестись ремонтные и пуско-наладочные работы, сервисное обслуживание, которые невозможно организовать без остановки производства.

По итогам первого полугодия 2023 года в России было продано 22263 легких коммерческих автомобиля марки ГАЗ, что на 20,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате ГАЗ остается безусловным лидером российского рынка LCV с долей 59%. Самой продаваемой моделью Горьковского автозавода является «ГАЗель NEXT», реализация которой в отчетный период увеличилась на 34,5% и составила 13272 единицы.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ГАЗ