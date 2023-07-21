Минпромторг продолжает обеспечивать госзакупки для нужд новых регионов России

Минпромторг России продолжает обеспечение потребностей новых регионов Российской Федерации в автомобилях скорой помощи, передвижных медицинских комплексах и школьных автобусах.

В прошлом году, согласно заявленным потребностям, в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области было поставлено более 380 автомобилей скорой медицинской помощи классов A, B и C, еще свыше 70 единиц будут переданы новым регионам в 2023 году, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Вместе с этим, в 2022 году было поставлено 50 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 50 автомобилей, оснащенных медоборудованием для проведения профилактического медосмотра детей. Еще 50 передвижных медицинских комплексов будут поставлены до конца первого квартала 2024 года, что позволит провести на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей профилактические медицинские осмотры взрослого населения.

В 2023 году Минпромторгом России будут переданы в новые регионы 190 школьных автобусов, а также более 220 автобусов для обновления парков общественного транспорта в рамках реализации программы социально-экономического развития новых регионов Российской Федерации.

Параллельно с этим в 2022 году для обеспечения деятельности МВД России в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях Минпромторгом России была организована поставка более 2,6 тыс. легковых автомобилей.

«Механизм централизованной закупки социально значимой техники для нужд регионов Российской Федерации реализуется Минпромторгом России с 2016 года и уже доказал свою эффективность, обеспечивая минимальные закупочные цены от заводов-производителей и четкое соблюдение графиков поставок. За последние годы нам удалось обновить парки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в объеме более 34 тыс. единиц техники, под эти цели правительством Российской Федерации было выделено более 90 млрд рублей», – сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.

Фото: ГАЗ