Автозавод «Москвич» уходит на летние каникулы

Завод «Москвич» приостановил производство автомобилей на время планового корпоративного отпуска, который будет проходить с 22 июля по 6 августа 2023 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АЗ «Москвич», отметив, что предприятие имеет определенный запас готовых автомобилей на своем складе, позволяющий обеспечить спрос потребителей.

«Отгрузки дилерам готовой продукции формируются с учетом плановых отпусков и будут осуществляться в стандартном режиме согласно размещенным заказам от официальных дилеров марки, поэтому все автосалоны будут обеспечены автомобилями», – завили в пресс-службе завода «Москвич».

Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера «Москвич 5».

О том, какие еще автомобили появятся в России, можно прочитать в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ