В Совфеде призвали зафиксировать стоимость энергии для зарядки электрокаров

Нужно установить предельную стоимость технологического присоединения зарядных станций для электромобилей на придомовых парковках, не превышающую стоимость подключения в соответствующих регионах. С таким предложением к главе Минэнерго Николаю Шульгинову обратился первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, пишет агентство «Прайм».

Сенатор отмечает, что отсутствие развитой и доступной инфраструктуры для зарядки электромобиля является одной из главных проблем, с которыми сталкиваются владельцы и потенциальные покупатели электрокаров. При этом процедуры согласования по выделению дополнительной электроэнергии и выдачи разрешения на установку зарядных станций до конца не регламентированы, пояснил он. В связи с чем в рамках обращения к управляющим компаниям, которые предлагают свои услуги по согласованию установки и выделения дополнительной мощности, возникают злоупотребления.

По словам генерального директора «ТАЧ Продакшн» Юрия Орлова, нехватка зарядных станций все более остро ощущается в крупных городах, поскольку портрет владельца электромобиля постепенно смещается в сторону городского жителя, проживающего в многоквартирном доме. Электромобиль благодаря своим характеристикам в основном используется в городской среде, что ведет к повышенной нагрузке на городскую инфраструктуру. Недостаток зарядных станций в городе будет усугубляться за счет возрастающего дефицита мощности, обнаруживаемого при подключении новых станций.

В свою очередь, глава энергетического бизнеса, операционный директор компании Эн+ Михаил Хардиков добавляет, что помимо нехватки мощностей и малого парка в крупных городах к ним присоединяется земельный фактор – не всегда есть возможность получить земельный участок под размещение в удобном для клиентов месте.

О том, какие меры планируется принять для эффективного развития зарядной инфраструктуры в нашей стране, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ