В Узбекистане может появиться новый завод по выпуску китайских автомобилей | АВТОСТАТ

В Узбекистане может появиться новый завод по выпуску китайских автомобилей

0

В Узбекистане может появиться новый завод по выпуску китайских автомобилей

Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев
Все готовые отчёты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать автомобильное производство в Карши. Областные власти рассматривают для строительства предприятия как традиционные автомобили с бензиновым двигателем, так и модели с электрическим приводом.

Как сообщает портал «Автострада», вероятнее всего, новый автозавод в Узбекистане построит JAC: в ближайшее время ожидается визит руководства китайского автоконцерна в Карши.

Напомним, в Джизаке налажена сборка автомобилей Chery, в Сырдарье построен сборочный цех EXEED, кроме того – в Узбекистане будет производиться Haval. Кроме того, «Узавтопром» и BYD создали совместное предприятие по производству гибридов и электромобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ, который намерен возобновить сборку своих автомобилей в Узбекистане на местном заводе ADM Jizzak с модели LADA Vesta NG, планирует ежегодно производить в республике 15 тыс. автомобилей флагманского семейства. По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, в перспективе компания намерена занять 10% авторынка Узбекистана, выпуская 30 тыс. автомобилей нескольких моделей, включая LADA Granta. Кроме того, глава АВТОВАЗа заявил о намерении углублять локализацию производства автомобилей LADA в Узбекистане, включая сварку и окраску.

Фото: www.autostrada.uz

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоинвестициикитайские автомобилиузбекистан

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх