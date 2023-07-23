Эксперты назвали количество седанов OMODA S5, проданных в России

Продажи седана OMODA S5 стартовали в нашей стране в мае 2023 года и до конца 1 полугодия их объем составил 385 экземпляров. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

На российском рынке седан OMODA S5 предлагается на выбор с одним из двух 1,5-литровых двигателей – атмосферным (113 л.с.) и турбированным (147 л.с.). Оба работают в паре с вариатором. При этом статистика продаж показывает, что на долю турбодвигателя пока пришлось 5% от общего объема.

Свыше половины (58%) всех китайских седанов было реализовано в Центральном и Приволжском федеральных округах. В количественном выражении это составило 118 и 104 автомобиля соответственно.

Среди регионов лидерство по продажам этой модели принадлежит Москве – в столице до конца 1 полугодия было продано 46 седанов. Далее в региональном рейтинге следуют Московская область (30 шт.), Пермский край (23 шт.) и Краснодарский край (21 шт.). Пятую строчку делят Татарстан и Ростовская область (по 19 шт.).

Более подробная информация о седане OMODA S5 содержится в нашем специальном материале, с которым можно ознакомиться в разделе «Шоу-рум».

Также эксперты агентства «АВТОСТАТ» совсем недавно оценили дебют бренда OMODA – об этом читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: OMODA