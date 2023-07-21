Рынок мотоциклов с пробегом в 1 полугодии вырос на 11%

За 6 месяцев 2023 года в России было куплено 58,3 тыс. подержанных мотоциклов – на 11% больше, чем в 1 полугодии прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ». Также они отмечают, что рынок б/у мотоциклов примерно в 4 раза больше, чем рынок новой мототехники (15,3 тыс. шт.).

Оба рынка традиционно – и новых, и подержанных мотоциклов – носят сезонный характер. Так, если в 1 квартале года россияне приобрели 8,3 тыс. единиц подержанной мототехники, то во 2 квартале – 50 тыс. штук. Причем, начиная с апреля, объем вторичного рынка ежемесячно находится в диапазоне 15 – 17 тыс. экземпляров.

В марочном рейтинге лидирует японская Honda (13,8 тыс. шт.; +25% к январю – июню 2022-го), на которую пришлось около четверти рынка мотоциклов с пробегом. На втором месте – Yamaha (9,5 тыс. шт.; +26%), а замыкает ТОП-3 самых популярных брендов Suzuki (6 тыс. шт.; +21%). Эксперты также отмечают, что в первой десятке буквально все марки продемонстрировали рыночный рост.

Больше всего мотоциклов с пробегом традиционно покупается в столичных регионах, и прошедшие полгода не стали исключением. Так, объем рынка подержанной мототехники в Москве составил 8,5 тыс. единиц, в Московской области – 7 тыс. штук, в Санкт-Петербурге – 3,7 тыс. экземпляров. Суммарно на эти субъекты РФ приходится треть всего рынка подержанной мототехники. Из нестоличных регионов следует отметить Краснодарский край (3,1 тыс. шт.) и Свердловскую область (2,5 тыс. шт.).

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