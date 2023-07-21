АВТОВАЗ проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен на LADA

АВТОВАЗ проводит регулярные проверки своих официальных дилерских центров на предмет необоснованного повышения цен на автомобили LADA, в том числе, тайно. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил официальный представитель компании.

Напомним, в мае АВТОВАЗ ввел предельные цены на продажу LADA в российской дилерской сети. Как заявлял президент АВТОВАЗа Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.

Напомним, в июне АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 27839 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA (рост в 3,7 раза), что стало для компании лучшим показателем продаж с начала текущего года. По итогам первого полугодия 2023-го российские дилеры LADA, согласно данным автопроизводителя, продали 143618 машин, что на 92,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Компания в текущих условиях подтверждает план по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 года.

Фото: АВТОСТАТ