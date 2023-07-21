Кроссовер Hyundai Creta получит электрическую версию

Компания Hyundai ведет разработку электрической модификации кроссовера Creta, которая появится в продаже не ранее 2025 года. Ожидается, что стилистически батарейную версию популярной модели выполнят в стиле самого доступного кроссовера южнокорейской марки Exter, пишет портал Motor.ru.

Между тем, бразильское издание Canal Carros опубликовало фотографии салона прототипа электрического кроссовера Hyundai Creta. В его интерьере присутствует сразу несколько решений, отсылающих к электрической модификации. К примеру, кроссовер оборудован цифровой приборной панелью, которой лишены все бензиновые автомобили Hyundai, реализуемые на индийском рынке. Кроме того, на центральном тоннеле отсутствует селектор переключения передач. Судя по снимкам, управление трансмиссией в прототипе осуществляется при помощи рычага на рулевой колонке. Аналогичное решение используется в электрическом Hyundai Ioniq 5. Впрочем, до старта серийного производства нынешний прототип может претерпеть множество изменений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский автоконцерн Hyundai вложит 109,4 триллиона вон (85,41 млрд долларов) в ускорение разработки электрокаров. Средства направят на перепрофилирование заводов по производству ДВС на электродвигатели, а также на создание новых сборочных площадок исключительно для электрокаров, включая строящийся Hyundai Motor Group Metaplant America в американском штате Джордия.

План прописан в новой бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way. Hyundai и ее премиальная «дочка» Genesis нацелены на 34-процентную долю электрокаров в своих мировых продажах и 53-процентную – на ключевых рынках к 2030 году. Цели продавать 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 миллиона к 2030-му увеличены на 100 тысяч и 130 тысяч единиц соответственно. К концу десятилетия доля электромобилей должна составить 53% от всего числа продаваемых машин Hyundai в США. В Европе целевой показатель – 71%, в Южной Корее – 37%.

Несмотря на более высокую себестоимость электромобилей, Hyundai надеется быстро поднять прибыль за счет масштаба. Для «батарейных» машин разработают новые платформы, которые придут на смену нынешней E-GMP. Они будут стандартизированы и позволят строить машины всевозможных классов – от кроссоверов разных размеров до пикапов и люксовых машин. С 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group представит 13 новых моделей, включая четыре под шильдиком Kia.

Фото: Motorbeam.com