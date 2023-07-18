Компания Chevrolet представил кроссовер Traverse нового поколения, который поступит в продажу на американском рынке в начале 2024 года.

Как пишет «Газета.Ru», автомобиль получил узкую светодиодную оптику и секции противотуманных фар с уменьшенными «скобами». У решетки радиатора теперь нет толстой рамки, а горизонтальные ламели поменяли на сетку. Кроме того, изменились выштамповки на дверях. В салоне появилась 11-дюймовая приборная панель и 17,7-дюймовый экран мультимедийной системы. Также имеются шесть USB-входов, отсек для беспроводной зарядки и точка доступа Wi-Fi.

Под капотом нового Chevrolet Traverse установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 315 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Помимо обычных модификаций, на рынке США будет доступна «внедорожная» версия Z71, которая ранее не предлагалась. Она отличается системой полного привода с двумя бортовыми муфтами на задней оси, расширенной колеей, доработанной подвеской, 18-дюймовыми колесами с внедорожными шинами, дополнительным буксировочным крюком.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский автоконцерн General Motors возвращается на европейский рынок с новыми электромобилями. Модели, построенные на платформе Ultium, в первую очередь окажутся на рынке стран Скандинавии, где наблюдается повышенный спрос на электрокары: Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Это должно произойти осенью 2023 года, после чего GM представит свои автомобили на рынках других европейских стран. Какие именно автомобили американского концерна окажутся на европейском рынке, официально не раскрывается. Однако по данным источников, среди них будет Cadillac Lyriq, а такде, возможно, электрические кроссоверы: компактный Chevrolet Equinox EV и среднеразмерный Blazer EV. Напомним, GM значительно сократил свое присутствие в Европе в 2017 году, когда концерн продал европейской группе PSA бренды Opel и Vauxhall. После этого американский концерн поставлял в Европу небольшими партиями Chevrolet Camaro, Corvette и Cadillac XT4.

Фото: Chevrolet