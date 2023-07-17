Российские производители электрокаров займутся выпуском зарядных станций

Липецкий автозавод «Моторинвест», выпускающий электромобили под брендом Evolute, планирует наладить производство зарядных станций. Об этом газете «Ведомости» сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, добавив, что начало работ по проекту запланировано на конец 2023-го – начало 2024 года. На первом этапе это будет организация производства зарядных станций стороннего изготовителя.

Руководство «Москвича» также обсуждало возможность выпуска электрозарядок на закрытой презентации. Компания планирует производить около 2 тыс. стационарных станций, из которых примерно 800 будут оборудованы функцией быстрой зарядки. По предварительным данным, стоимость проекта составит около 60 млн рублей. При этом руководство «Москвича» официально не комментирует данный проект. Кроме того, калининградский «Автотор» планирует с 2024 года наладить производство электронных блоков постоянного и переменного тока для зарядок других производителей.

По информации сервиса 2chargers по состоянию на середину 2023 года на территории Российской Федерации в публичном коммерческом доступе насчитывается 4324 зарядных станции для электромобилей, при этом потребность в новых поставках электрозарядок рынку сейчас не совсем очевидна.

«Мы регулярно следим за мнением клиентов в пабликах и чатах, в реальном времени отслеживаем загруженность своей сети. Наиболее востребованные станции в Иркутске загружены не более чем на 30% от доступного времени. При этом Иркутская область является лидером среди российских регионов по уровню «электромобилизации»: доля электромобилей достигает 3 – 5% от общего автопарка», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» глава энергетического бизнеса, операционный директор компании Эн+ Михаил Хардиков.

Подробнее о том, какова обеспеченность парка электромобилей в России зарядной инфраструктурой на сегодняшний день, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ