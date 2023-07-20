АВТОВАЗ дооснастит почти 80 тысяч автомобилей LADA блоками «ЭРА-ГЛОНАСС»

АВТОВАЗ объявил кампанию по дооснащению автомобилей семейств LADA Granta, Niva Legend и Niva Travel устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС» для реализации возможности ручного вызова экстренных оперативных служб в случае необходимости. «Тревожные кнопки» планируется установить на 79,5 тыс. машин, выпущенных в период с октября 2022-го по февраль 2023 года. Все работы в рамках данной кампании бесплатны для владельцев, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Устанавливаемые на автомобили LADA блоки «ЭРА-ГЛОНАСС» обладают механической системой активации – в случае дорожного инцидента вызов диспетчерской службы осуществляется ручным нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. Вызов происходит по каналам сотовой связи, при этом «ЭРА-ГЛОНАСС» работает даже в случае отключения основного электропитания автомобиля.

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Фото: АВТОВАЗ