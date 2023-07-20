Внедорожник TANK 500 в июле прибавил в цене более 1 миллиона рублей

В июле заметно подорожали модели китайского бренда TANK, причем внедорожник с индексом 500 стал дороже более чем на 1 миллион рублей. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», ознакомившись с результатами мониторинга сайта «Цена Авто».

Если в июне минимальная цена TANK 500 составляла 5 199 000 рублей, то теперь – 6 299 000 рублей. Как видно, за месяц модель подорожала на 1 млн 100 тысяч. То же самое относится и к максимальной цене, которая за это время выросла с 5 799 000 до 6 899 000 рублей. Также стоит отметить, что удорожание прошло в два этапа – в начале июля (плюс 200 тысяч) и 17-го числа (плюс 900 тысяч). Таким образом, в этом месяце «пятисотый» внедорожник стал дороже на 19,0 – 21,2%.

Повышение цен коснулось и «младшей» модели – TANK 300. За месяц она прибавила в цене 300 тысяч рублей или 7,1 – 7,9%. «Трехсотый» внедорожник тоже дорожал дважды: сперва – на 100 тысяч, а потом – на 200 тысяч. Его минимальная цена увеличилась с 3 799 000 до 4 099 000 рублей, а максимальная – с 4 199 000 до 4 499 000 рублей.

Напомним, что TANK 300 оснащен полным приводом, бензиновым двигателем (2 л, 220 л.с.) и «автоматом». 500-я модель тоже имеет полный привод, автоматическую КП, но другой бензиновый мотор – объемом 3 литра и мощностью 299 л.с. Оба внедорожника предлагаются покупателям в двух комплектациях – Adventure и Premium.

Полный список дилеров TANK (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Примечание: указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

Фото: TANK