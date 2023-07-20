ГАЗ начал продажи нового грузовика «Валдай 8»

Дилерские центры ГАЗа начали продажи нового среднетоннажного грузовика «Валдай 8». Цены за версию с бортовой платформой стартуют от 4,3 млн рублей.

Как пишет издание «За рулем», основное преимущество новинки – повышенная грузоподъемность. При полной массе в 8700 кг «Валдай 8» обладает грузоподъемностью в 4-4,6 тонны. Автомобиль унаследовал улучшения модернизированного Next, а именно: более эргономично расположен рычаг стояночного тормоза, улучшены тепло- и шумоизоляция кабины, оптимизировано распределение воздушных потоков под кабиной. На все машины устанавливаются ABS и противобуксовочная система.

Под капотом грузовика «Валдай 8» установлен новый дизельный двигатель G-серии объемом 2,5 литра, который выдает мощность в 150 л.с. У этого силового агрегата выше крутящий момент (420 Нм), а масса на 60 кг меньше, чем у Cummins ISF 2.8, который устанавливался на «Валдай Next».

Напомним, ранее дистрибьютор коммерческой техники ГК «Современные транспортные технологии» представила малотоннажный грузовик «Валдай 8» с рефрижераторной надстройкой, выпущенный на Горьковском автозаводе. Изотермический фургон предназначен для перевозки продукции, требующей специальных условий хранения и соблюдения разного температурного режима одновременно.

Фото: ГАЗ