УАЗ «Патриот» получит дизельный мотор и автоматическую трансмиссию

Внедорожники УАЗ «Патриот» получат дизельный двигатель и автоматическую коробку передач. Об этом газете «Известия» сообщил генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин.

По его словам, в настоящее время опытные образцы «Патриота» с дизелем проходят заводские испытания, а серийное производство таких машин запланировано в следующем году. Флагманский внедорожник будет оснащаться 2-литровым мотором мощностью 130 л.с. (288 Нм), производство которого недавно было локализовано на заводе «Соллерс Алабуга». Он будет сочетаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Такой же силовой агрегат устанавливается на коммерческий автомобиль Sollers Argo, чей выпуск начнется на мощностях УАЗа в конце лета.

Кроме того, на 2025 год запланировано появление версии УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач, добавил Алексей Спирин. Напомним, ранее флагманский внедорожник оснащался «автоматом» Punch Powerglide 6L50, однако из-за санкций поставки этих коробок передач на УАЗ были прекращены.

На сегодняшний день УАЗ «Патриот» предлагается с безальтернативным 2,7-литровым двигателем «ЗМЗ-Про» мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод с августа запускает производство внедорожников УАЗ «Патриот» с модернизированной задней подвеской. Усиленные третьим листом рессоры минимизируют колебания при проезде неровностей, а также позитивно скажутся на курсовой устойчивости и управляемости.

Фото: УАЗ