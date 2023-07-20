Казахстанский авторынок в июне 2023 года вырос на 41%

В Казахстане по итогам июня продано 16 835 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 41,2% выше показателя годичной давности. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за шесть месяцев 2023 года жители республики приобрели 83 235 машин – на 60,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают в АКАБ, июнь стал самым успешным в первом полугодии – продажи со знаком «плюс» демонстрируют практически все участники рынка. Результаты шести месяцев 2023 года вплотную приближаются к рекордным показателям продаж новых автомобилей за аналогичный период в 2013-14 гг. По прогнозам АКАБ, в текущем году будет продано не менее 150 тыс. транспортных средств всех типов.

Лидером на казахстанском авторынке в июне остается Hyundai, результат которой составил 4 229 автомобилей (+67,2%). Второе место заняла Chevrolet, снизившая реализацию на 1,5% до 4 042 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 2 502 экземпляров (+90,1%). Далее следует Chery с показателем 890 проданных машин (рост в 2,9 раза). Замыкает пятерку лидеров на этот раз JAC, чьи дилеры реализовали 808 автомобилей (рост в 2,6 раза).

Фото: hyundai.kz