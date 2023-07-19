В Европе электрокары впервые обошли по продажам дизельные автомобили

Количество реализованных в Евросоюзе электромобилей в июне впервые превысило продажи машин на дизельном топливе. Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), за первый летний месяц доля электрокаров на европейском рынке составила 15,1%, тогда автомобили на дизельном топливе заняли 13,4% всех продаж. Лидером по объему реализации остаются машины с бензинными двигателями (36,3%), а на втором месте идет гибридные автомобили (24,3%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня увеличились на 18,7% и составили 1 млн 265 тыс. 678 машин. Как отмечают в АСЕА, положительная динамика фиксируется одиннадцатый месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам шести месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 6 млн 588 тыс. 937 единиц (+17,6%). –

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