РОАД: 30% подержанных автомобилей продаются со скрученным пробегом

На вторичном авторынке России порядка 30% машин продаются с недостоверными показаниями одометра. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По данным РОАД, количество проданных автомобилей со скрученным пробегом в России за год может доходить до 1,5 млн штук. Средний экономический ущерб от мошеннических действий составляет около 400 тыс. рублей на один автомобиль, а ежегодный ущерб потребителям может доходить до 600 млрд рублей.

«Необходимо принять законодательный акт, чтобы при всех случаях техосмотра и страховании автомобиля пробег регистрировался и передавался в систему «Электронный паспорт» через «Госуслуги». Предлагаю ввести уголовную ответственность за продажу автомобилей со скрученным пробегом с санкциями, которые предусматривают штрафы и даже лишение свободы», – заявил Алексей Подщеколдин.

Как отмечает технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов, наиболее часто скрученный пробег встречается на машинах массового сегмента, поскольку в отличие от премиальных моделей, они не оснащаются сложной электроникой, которая фиксирует количество пройденных километров ежедневно. Однако даже дорогие иномарки не застрахованы от вмешательства в показания одометра: если информация о километраже удалена со всех блоков, которыми оснащено авто, вмешательство в пробег не обнаружит даже компьютер.

«Определить вмешательство в работу одометра можно несколькими способами. Показателями большого количества пройденных километров станут тормозные диски: средний срок их службы составляет 70 – 110 тыс. км в зависимости от материала изготовления, интенсивности эксплуатации и класса автомобиля, обычно они меняются вместе с колодками. Если фаска диска велика, а диск меньше 10 мм, то пробег составляет не меньше 100 тыс. км, в случае, если они новые – еще больше.

Индикатором большого пробега станут шины – на каждой покрышке указана неделя и год их выпуска. В среднем комплекты для обоих сезонов эффективны не больше 25 – 40 тыс. км пробега в зависимости от интенсивности эксплуатации. Примером послужит автомобиль в возрасте 3 лет – резина на нем должна быть либо почти изношена, либо новой. Если шины новые – значит, выше пройденный километраж или эксплуатация была интенсивная, что наверняка негативно отразилось на техническом состоянии автомобиля», – говорит Максим Рязанов.

По словам эксперта, узнать реальный пробег возможно также по документам на автомобиль: в ПТС указана дата производства, а в сервисной книжке – даты выполненных технических работ, требуемые при определенном пробеге. Если автомобилист не вел записи о ТО, то, скорее всего, проводил их на несертифицированных СТО, не делал в срок или не обслуживал машину вовсе. Это достаточное основание отказаться от приобретения такого автомобиля. Впрочем, и сервисная книжка не всегда является гарантией вовремя пройденного ТО, ведь автовладелец мог приезжать к дилеру уже со скрученным пробегом. Проверить, проходилось ли сервисное обслуживание автомобиля в срок, можно по состоянию горловины воронки, в которую заливается масло. Светлый металл – признак того, что масло менялось вовремя, обгоревший – свидетельство обратного.

Подробнее о том, как определить реальный пробег подержанного автомобиля, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ