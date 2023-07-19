Европейский авторынок в июне 2023 года вырос на 19%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня увеличились на 18,7% и составили 1 млн 265 тыс. 678 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется одиннадцатый месяц подряд, что во многом обусловлено низкой базой прошлого года, когда на рынке был острый дефицит из-за перебоев в поставках новых машин на фоне нехватки микрочипов. По итогам шести месяцев 2023 года реализация автомобилей в Европе составила 6 млн 588 тыс. 937 единиц (+17,6%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июнь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 137 923 машины (+21,7%). На второе место вышла Renault с показателем 76 865 автомобилей (+11,4%). Третью строчку заняла Toyota, реализовавшая 75 131 машину (+6%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (72 317 шт., +43,4%) и BMW (66 186 шт., +11,7%).