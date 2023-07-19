Продажи новых люксовых автомобилей в 1 полугодии выросли на 14%

За 6 месяцев 2023 года в России было реализовано 273 новых автомобиля сегмента Luxury – на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Почти половина (49,5%) всего объема продаж этих машин принадлежит двум брендам – Bentley и Lamborghini. Их показатели в 1 полугодии составили 72 и 63 реализованных экземпляра соответственно. Представители этих же марок лидируют и в модельном рейтинге, а именно: кроссовер Lamborghini Urus (53 шт.) и внедорожник Bentley Bentayga (47 шт.).

Если рассматривать региональную структуру продаж новых «люксов», то более половины из них (51,3%) пришлось на Москву. Так, в столице за полгода было реализовано 140 новых люксовых автомобилей. Второе место, с большим отставанием, занимает Московская область (32 шт.). На третьей позиции данного рейтинга находится Санкт-Петербург (17 шт.), на четвертой – Свердловская область (10 шт.). Пятую строчку поделили Татарстан и Краснодарский край (по 5 шт.).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: www.bentleymoscow.ru