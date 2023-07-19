Производство арктических автобусов «Урал» начнется в конце 2025 года

Автомобильный завод «Урал» планирует начать производство арктических автобусов в конце 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев, добавив, что предприятие сможет выпускать по 350 таких машин в год.

По его словам, основной задачей АЗ «Урал» является запуск производства семейства «Арктика», которое будет включать три модели: автомобиль с отдельной кабиной и отдельным кузовом-фургоном, монокорпус, седельный тягач с монокорпусным полуприцепом.

Как пишет издание «За рулем», автомобили позволят перевозить до 22 пассажиров с комфортом на дальние расстояния при температуре до -50°С. Машина высотой более 4 м оснащена почти 2-метровыми колесами с шинами низкого давления. В список оборудования входят двойное остекление, подогреваемые зеркала, USB-зарядки, беспроводные зарядки, дублирование систем отопления – есть как электрическое отопление, так и система кондиционирования.

Возможности транспортных средств могут меняться в зависимости от запроса заказчика. Это могут быть медицинские блоки или учебные классы, которые смогут приезжать в труднодоступные места. Такие машины интересны МЧС и Минтрансу России.

Как рассказал Павел Яковлев, на арктический автобус уже есть первые заказчики. Параллельно АЗ «Урал» работают над созданием Арктического автопоезда с транспортируемым функциональным модулем, презентация которого планируется на начало 2024 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», автомобильный завод «Урал» представил гибридный автомобиль нового поколения с унифицированной модульной платформой. Заряд экологичной и бесшумной машины осуществляется от батареи, а общего запаса электроэнергии хватает не менее чем на 500 км.

Фото: АЗ «Урал»