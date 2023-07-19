Мировой авторынок в июне 2023 года вырос на 10%

Мировой авторынок в июне увеличился на 10,1% до 7 млн 892 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам шести месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 42 млн 736 тыс. единиц (+10,7%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в июне остается Китай с показателем 2 млн 524 тыс. машин (+0,9%). Как отмечается, данный результат обусловлен высокой базой прошлого года, когда в результате отложенного спроса, сформированного в период прошедших локдаунов в ряде регионов страны, наблюдался скачок продаж. В Америке было реализовано 1 млн 374 тыс. автомобилей – на 20% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июне составили 1 млн 294 тыс. машин (+18,8%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 30% до 328,8 тыс. единиц. На динамику рынка в этом регионе продолжает оказывать влияние эффект «низкой базы», при этом рыночный спрос постепенно начинает возвращаться к допандемийным значениям.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 217 тыс. автомобилей, что на 8,9% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (389,4 тыс. шт., +19,7%), Канаду (165 тыс. шт., +9,2%) и Корею (160 тыс. шт., +11,7%).