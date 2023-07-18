АВТОВАЗ выйдет из капитала крупнейшего производителя компонентов

АВТОВАЗ выйдет из капитала группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), крупнейшего в России производителя оригинальных запчастей и компонентов для автомобильной промышленности, передав 40% принадлежащих ему акций КАМАЗу. Об этом «РБК» сообщил вице-президент АВТОВАЗа по закупкам Михаил Соснин, уточнив, что сделка носит безденежный характер. По его словам, процесс выхода автозавода из капитала «ОАТ» был предопределен акционерным соглашением, подписанным еще предыдущими собственниками АВТОВАЗа – французской группой Renault и «Ростехом». Как утверждает топ-менеджер АВТОВАЗа, сделка не должна повлиять на взаимоотношения с поставщиком комплектующих.

Напомним, АВТОВАЗ еще в 2015 году хотел стать совладельцем группы «ОАТ». Но получил 40% акций производителя автокомпонентов в 2021 году за долги, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром» (ликвидирован «Ростехом» в 2018 году). Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в конце 2020 года говорил, что долг «ОАТ» перед АВТОВАЗом составляет 10 млрд рублей.

Компания «Объединенные автомобильные технологии» учреждена в 2008 году по инициативе госкорпорации «Ростех» для объединения поставщиков компонентов основных российских автопроизводителей. По данным отчетности группы за 2022 год, крупнейшими акционерами ОАТ были КАМАЗ (45%) и связанная с ним компания «СпецАвтоКам» (15%), еще 40% было у АВТОВАЗа. Таким образом, теперь КАМАЗ фактически будет контролировать группу «ОАТ» единолично.

Группа «ОАТ» – крупнейшее объединение производителей автокомпонентов, в которое входят десять предприятий в пяти регионах – Самарской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской и Пензенской областях. Они обладают полным технологическим циклом производства компонентов – от сырья и заготовки до крупноузловой сборки – и производят более 4 тыс. наименований продукции для ведущих автоконцернов. Основные заказчики продукции группы – АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Группа ГАЗ» и УАЗ (входит в «Соллерс»).

Фото: oat-group.ru