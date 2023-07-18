В России представлен рефрижератор «Валдай 8»

Дистрибьютор коммерческой техники ГК «Современные транспортные технологии» представила малотоннажный грузовик «Валдай 8» с рефрижераторной надстройкой, выпущенный на Горьковском автозаводе. Изотермический фургон предназначен для перевозки продукции, требующей специальных условий хранения и соблюдения разного температурного режима одновременно.

Как пишет издание «За рулем», фургон изготовлен из сэндвич-панелей, наружная и внутренняя обшивка которых сделана из ударопрочного пластика. Усиленная термоизоляция и холодильная установка позволяют поддерживать необходимую температуру от -20 °С до +12 °С внутри грузового отсека. Общая грузоподъемность машины составляет 4 тонны фургон вмещает в себя 10 европалет. Предусмотрена модификация со спальным местом в кабине для отдыха водителя.

Автомобиль оснащен дизельным двигателем серии G 2.5 и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Бескапотная компоновка позволяет обеспечить высокую маневренность и отличную обзорность, что особенно актуально для доставки грузов в условиях плотной городской застройки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Горьковский автозавод создал тяжелую версию грузовика «Валдай», премьера которого ожидается осенью этого года. Флагманская модификация будет иметь полную массу 11990 кг, чтобы машина могла ездить по федеральным магистралям, не оплачивая пройденный километраж через систему «Платон». В качестве опции перевозчикам будет предложена удлиненная кабина, оборудованная закабинным спальным отсеком. Чтобы нарастить тоннаж, инженерам пришлось полностью пересмотреть агрегатную базу. Дальнобойный «Валдай 12» оснащен силовой линией, аналогичной автобусам ПАЗ: у пассажирского «Вектора Next» грузовик позаимствовал 4,5-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с., 6-cтупенчатую механическую коробку передач и задний мост. При наличии заказов Горьковский автозавод готов оснащать «Валдай 12» 6-диапазонной автоматической трансмиссией собственной разработки, хотя российские перевозчики традиционно предпочитают «механику».

Фото: «СТТ»