Дилеры рассказали, как индексация утильсбора повлияет на стоимость автомобилей

На фоне ослабления рубля правительство РФ приняло решение об индексации утилизационного сбора на автомобили с 1 августа 2023 года. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, на сколько в связи с этим могут повыситься цены на авторынке.

По мнению директора по коммуникациям ГК «АвтоСпецЦентр» Анны Уткиной, все автомобили – как новые, так и с пробегом – станут дороже, поскольку дополнительные расходы будут заложены в итоговую стоимость. Однако колебание курсов валют и рост издержек на логистику более значимо отразятся на прайсах. Закупочная стоимость моделей может вырасти в пределах 20%. При этом резкого скачка цен на новые и подержанные машины не будет, так как потребители с учетом нестабильности экономики не готовы сразу платить за автомобиль на 10% больше.

В маркетплейсе FRESH не прогнозируют резкого и рекордного роста цен на автомобили, а также снижения спроса на них как в сегменте новых машин, так и с пробегом, подтверждает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

«Подорожание новых автомобилей из-за индексации утилизационного сбора будет зависеть от конкретных моделей и их стоимости. Официально поставляемые китайские автомобили могут подорожать в большей степени. Вероятно, у параллельного импорта будет больше возможностей удовлетворить спрос на более доступные автомобили. Однако точные изменения в доле каждого сегмента зависят от различных факторов, таких как конкуренция, качество продукции и маркетинговые стратегии», – комментирует директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» Владимир Желобов.

О том, как индексация утильсбора скажется на уровне спроса и структуре российского авторынка, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ