Эксперты рассказали, как индексация утильсбора повлияет на авторынок в 2023 году

Правительство РФ приняло решение об индексации утилизационного сбора на автомобили с 1 августа 2023 года. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это скажется на уровне спроса и структуре российского авторынка.

По мнению директора по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» Владимира Желобова, целесообразность индексации утилизационного сбора в условиях ослабления курса рубля и падения платежеспособности граждан является спорным вопросом. С одной стороны, повышение цен на новые автомобили может отрицательно сказаться на спросе, так как клиенты могут столкнуться с финансовыми трудностями и отложить покупку машины. С другой стороны, индексация утилизационного сбора может быть необходима для финансирования развития собственного производства и создания российского продукта в автомобильной индустрии.

В свою очередь, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин отмечет, что сильнее всего повышение тарифа скажется на объемах параллельного импорта, так как ввозить большое количество автомобилей было не очень выгодно и до увеличения утильсбора, а сейчас юридическим лицам это станет просто не по карману. Кроме того, гражданам РФ, которые ввозят автомобили из-за границы для перепродажи, придется платить ставку, равную расходам юридических лиц. Это может привести к росту продаж автомобилей по доверенности. С другой стороны, рост утильсбора может стать стимулом для зарубежных производителей локализовать сборку в России, особенно, если рост цен на импортные машины будет более значимым, чем ожидается, и россияне просто не будут готовы платить такие суммы за автомобиль. Вероятно также сокращение модельного ряда, который сейчас ввозится в Россию. Например, наибольшее снижение возможно в сегменте премиальных иномарок.

«Повышение утильсбора сейчас на дефицитном рынке этот самый рынок может добить. Повышение утильсбора как защита отечественного автопрома – шаг правильный, но когда этого отечественного автопрома достаточно. Ведь под угрозой как параллельный импорт, так и сокращение официальных поставок тех же машин из Китая, а следовательно, вырастет шанс разорения дилерских центров. Сейчас автоматически уже подорожал импорт, а после 1 августа подрастет еще существеннее, вплоть до 500 тыс. рублей на некоторые модели. Мы обратились в правительство с просьбой об отсрочке повышения минимум на год, из-за возникающих проблем, которые незамедлительно нанесут существенный, значительный урон российскому автомобильному рынку», – заявил вице-президент и исполнительный директор РОАД Вячеслав Жигалов.

О том, на сколько из-за индексации утильсбора подорожают автомобили, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ