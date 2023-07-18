Полноприводный кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max поступил в продажу

Российские дилеры Chery начали продажи полноприводной версии кроссовера Tiggo 7 PRO Max AWD. Новинка предлагается в двух комплектациях – Elite и Ultimate – стоимостью 3 млн 199 тыс. 900 рублей и 3 млн 399 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Система полного привода для Tiggo 7 PRO Max разработана Chery совместно с немецким концерном ZF Friedrichshafen AG. Она обладает интеллектуальным управлением: время отклика подключения находится в пределах 0,1 сек., а перераспределение крутящего момента до 50% в пользу задних колес происходит с точностью ±10%. Система полного привода имеет 6 режимов движения: эко, комфорт, спорт, снег, грунт, 4x4, а также позволяет штурмовать подъемы с максимальным уклоном в 45%.

Под капотом Tiggo 7 PRO Max AWD установлен турбированный двигатель 1.6T GDI мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Разгон до 100 км/ч занимает у полноприводного кроссовера 10,2 сек. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 7,7 л на 100 км. Производитель допускает использование бензина с 92 октановым числом.

Салон Tiggo 7 PRO Max AWD отличает кожаная обивка, эргономичные сиденья с вентиляцией, электрорегулировками, с памятью и упором спины в двух плоскостях. Полный «зимний» пакет, помимо прочего, включает обогрев форсунок и функции автоотпотевания и обогрева лобового стекла. Стоит также отметить боковые зеркала с электрорегулировками, памятью и функцией автоматического складывания после выключения двигателя, а также электрический ручник с функций AutoHold. За атмосферу в салоне отвечает двузонный климат-контроль, система контроля качества воздуха AQS и атмосферная подсветка интерьера с бесступенчатым изменением цвета.

Мультиэкранная система представляет собой сдвоенный экран мультимедиа и приборной панели по 12,3 дюймов, и экран управления климатом и комфортом с диагональю 8 дюймов. Система мультимедиа поддерживает работу Android Auto и Apple CarPlay. Для удобства в Tiggo 7 PRO Max AWD присутствуют такие возможности и функции, как голосовой помощник, навигация, беспроводная зарядка для смартфона и др.