Полноприводный кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max поступил в продажу

Российские дилеры Chery начали продажи полноприводной версии кроссовера Tiggo 7 PRO Max AWD. Новинка предлагается в двух комплектациях – Elite и Ultimate – стоимостью 3 млн 199 тыс. 900 рублей и 3 млн 399 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Система полного привода для Tiggo 7 PRO Max разработана Chery совместно с немецким концерном ZF Friedrichshafen AG. Она обладает интеллектуальным управлением: время отклика подключения находится в пределах 0,1 сек., а перераспределение крутящего момента до 50% в пользу задних колес происходит с точностью ±10%. Система полного привода имеет 6 режимов движения: эко, комфорт, спорт, снег, грунт, 4x4, а также позволяет штурмовать подъемы с максимальным уклоном в 45%.
Под капотом Tiggo 7 PRO Max AWD установлен турбированный двигатель 1.6T GDI мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Разгон до 100 км/ч занимает у полноприводного кроссовера 10,2 сек. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 7,7 л на 100 км. Производитель допускает использование бензина с 92 октановым числом.
Салон Tiggo 7 PRO Max AWD отличает кожаная обивка, эргономичные сиденья с вентиляцией, электрорегулировками, с памятью и упором спины в двух плоскостях. Полный «зимний» пакет, помимо прочего, включает обогрев форсунок и функции автоотпотевания и обогрева лобового стекла. Стоит также отметить боковые зеркала с электрорегулировками, памятью и функцией автоматического складывания после выключения двигателя, а также электрический ручник с функций AutoHold. За атмосферу в салоне отвечает двузонный климат-контроль, система контроля качества воздуха AQS и атмосферная подсветка интерьера с бесступенчатым изменением цвета.
Мультиэкранная система представляет собой сдвоенный экран мультимедиа и приборной панели по 12,3 дюймов, и экран управления климатом и комфортом с диагональю 8 дюймов. Система мультимедиа поддерживает работу Android Auto и Apple CarPlay. Для удобства в Tiggo 7 PRO Max AWD присутствуют такие возможности и функции, как голосовой помощник, навигация, беспроводная зарядка для смартфона и др.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery начала производство нового электрического кроссовера eQ7. В продажу на китайском рынке новинка поступит в конце нынешнего года по цене от 150 тыс. юаней (около 1,9 млн рублей по текущему курсу). Стоит отметить что Chery eQ7 стала первой моделью, построенной на новой алюминиевой платформе, которая имеет структуру полой рамы из алюминиевого сплава. Это снижает вес каркаса на 30%, что положительно отразится на запасе хода. Среднеразмерный кроссовер имеет следующие габариты: 4675 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе 2830 мм. Chery eQ7 оснащен электромотором мощностью 211 л.с., литий-железо-фосфатной батареей и может развивать скорость до 180 км/ч. На одном заряде электрокроссовер способен проехать до 512 км. В салоне Chery eQ7 установлен блок, объединяющий виртуальную приборную панель и дисплей мультимедиа. В оснащение модели, помимо прочего, входят атмосферная подсветка с 64 цветами, система фильтрации воздуха, сиденья с подогревом, массажем и вентиляцией. Водителю будут доступны около 20 функций помощи при вождении.
Фото: Chery