Фургон Sollers Atlant получил версию с рефрижераторной установкой

Компания «Соллерс» представила специальную версию Sollers Atlant с изотермической изоляцией грузового отсека и холодильной установкой. Автомобиль для перевозки замороженной продукции построен на основе фургона Sollers Atlant с длинной колесной базой и 2-7литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с., сообщает пресс-служба автопроизводителя. Цельнометаллический кузов имеет низкую погрузочную высоту и позволяет осуществлять боковую загрузку через сдвижную дверь по правому борту.

Изотермический модуль из сендвич-панелей специально разработан для Sollers Atlant в формате 3D-моделирования, имеет максимальный объем и высокую герметичность. Боковины и крыша грузового отсека обшиты стеклопластиком, пол усилен фанерным листом толщиной 9 мм и дополнительно изолирован сендвич-панелью – на выбор предлагается покрытие стеклопластиком либо рифленым алюминиевым листом.

Боковая и задние двери грузового отсека получили заполненные полиуретановой пеной накладки из АБС-пластика, а проемы герметизированы вторым контуром уплотнения. По периметру грузового отсека проложены полосы грязезащиты, а на стенах размещены рейки для крепления грузов. Конденсаторный блок рефрижераторной установки гармонично интегрирован в надкабинное пространство. В зависимости от варианта минимальная температура заморозки составляет до -20ºС.

Напомним, производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Проектная мощность предприятия в ОЭЗ «Алабуга» составляет 85 тыс. автомобилей в год. Между тем, в мае 2023 года компания «Соллерс» приняла решение о создании мультибрендового индустриального центра по производству рамных автомобилей на площадке Ульяновского автозавода. Первым проектом стала организация производства в Ульяновске компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Плановые мощности для производства этой модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Соллерс» запустила серийное производство дизельных двигателей на заводе в ОЭЗ «Алабуга». В рамках проекта на предприятии налажен выпуск 2-литрового мотора мощностью 130 л.с. (288 Нм), а также двигателя объемом 2.7 литра мощностью 150 л.с. (355 Нм). Общий объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд рублей. Максимальная мощность предприятия – 50 тыс. двигателей в год.

Фото: «Соллерс»