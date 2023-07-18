АВТОВАЗ опроверг возможность партнерства с JAC

АВТОВАЗ опроверг возможность партнерства с китайским автоконцерном JAC. Ранее в Сети появилась информация о подготовке тольяттинского автогиганта к производству нового 1,5-литрового турбомотора.

В пресс-службе АВТОВАЗа порталу Quto.ru эту информацию назвали слухами, заявив, что пока о производстве китайского мотора и его установке на LADA Vesta и другие модели АВТОВАЗа речи не идет.

Напомним, в настоящее время для LADA Vesta NG доступны 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л, мощность которого составляет 90 л.с. и 143 Нм крутящего момента, а также более производительный 16-клапанный мотор, имеющий отдачу 106 л.с. и 148 Нм.

Согласно данным источников Telegram-канала «Автопоток», на АВТОВАЗе должны наладить производство 1,5-литровых моторов JAC мощностью 150 л.с. Речь идет о двигателе с индексом HFC4GB24D, который уже устанавливается на кроссоверы «Москвич 3». Это выглядит логичным шагом, поскольку позволит снабжать моторами сразу две производственные площадки. Ранее АВТОВАЗ сообщал, что выбрал поставщика автоматической коробки передач (вариаторов Punch VT3S) – компанию JAC. Таким образом, АВТОВАЗ может получить готовый силовой агрегат и сэкономить на калибровочных работах.

Между тем, ранее стало известно, что АВТОВАЗ обсуждает локализацию в России под собственным брендом автомобилей Dongfeng. По данным Telegram-канала «Автопоток», речь идет о заводе «ЛАДА Ижевск», а производство должно начаться до конца года. Впрочем, АВТОВАЗ ведет переговоры и с другими автопроизводителями из Китая. Однако в отличие от других автосборочных проектов в РФ, АВТОВАЗ претендует на права на наиболее новые китайские модели, а также хочет обеспечить высокий уровень локализации, что требует встраивания в поставки комплектующих из Китая.

Фото: АВТОВАЗ