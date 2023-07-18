Япония может запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л

Японские власти в рамках нового санкционного пакета намерены запретить экспорт в Россию некоторых автомобилей. Речь идет о новых и подержанных машинах с объемом двигателя более 1,9 л, пишет «Российская газета».

По данным издания Yomiuri, это решение может вступить в силу уже в начале августа. Помимо этого, Япония рассматривает возможность полного запрета на поставку в Россию электромобилей и гибридных машин.

Как отмечается в статье, в прошлом году подержанные автомобили являлись главным товаром японского экспорта в Россию. На их долю приходилось 26% от общего объема экспорта соответствующей продукции. В прошлом году Япония поставила в РФ около 200 тыс. таких машин общей стоимостью около 250 млрд иен (1,8 млрд долларов).

Если санкции будут введены, россиянам станут доступны лишь японские малолитражки. И тогда размер экспорта в денежном выражении снизится примерно до 100 млрд иен (720 млн долларов), подчеркнула Yomiuri.

По словам основателя автомобильного маркетплеса Fresh Дениса Мигаля, японские автомобили традиционно имеют высокую ликвидность, а значит, впоследствии их можно продать даже выгоднее, чем они приобретались изначально. Еще один плюс японских машин – на сегодняшний день их проще и выгоднее ввезти в Россию, чем автомобили из Европы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций расширил категории автомобилей, запрещенных на поставку в нашу страну. Так, помимо люксовых машин дороже 50 тыс. евро, под запрет теперь попали новые и подержанные электрокары, гибриды и бензиновые автомобили с объемом двигателя более 1,9 л. Также запрет распространяется на поставку некоторых видов автокомпонентов. Как отмечают эксперты, запрет действует только на юрлиц, поэтому автомобили продолжат ввозить в нашу страну через физлиц. К тому же импорт гибридных машин и электрокаров идет в Россию в основном из Китая и Кореи. Таким образом, с точки зрения поставок автомобилей для страны мало что изменится.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке? Об этом читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ