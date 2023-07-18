Более 90% продаваемых в России LCV – отечественных марок

Уже четвертую неделю подряд доля отечественных марок на российском рынке LCV превышает 90%. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Так, за период с 10 по 16 июля 2023 года доля отечественных брендов составила 91,2% от всех проданных новых легких коммерческих автомобилей (LCV). На долю корейских марок тут пришлось 3,2%, немецких – 2,7%, китайских – 1,1%. У остальных эти показатели составляют менее 1%.

Если же рассматривать ежемесячную статистику, то пока доля отечественных LCV на рынке не достигла 90%. К примеру, в июне она составила 89,6%. Но при сохранении текущей тенденции уже по итогам июля этот рубеж будет преодолен.

Сегодня российский рынок LCV фактически монополизирован отечественными марками. В первую очередь это относится к ГАЗу, на долю которого приходится свыше 60% рынка. Оставшиеся примерно 30% делят между собой УАЗ, Sollers и LADA. Соответственно, иностранным брендам здесь принадлежит не более 10%, хотя раньше (до начала СВО) их доля превышала 30%.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что на рынке LCV в нашей стране и прежде была очень высокая доля отечественных марок (более 60%). После ухода зарубежных автопроизводителей из России адекватной замены им еще не нашлось, а те же китайские компании (в отличие от легкового или грузового сегментов) пока не предложили аналогичный товар, поэтому доля отечественных брендов стала заметно больше.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ