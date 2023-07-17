До России добрался седан Hyundai Lafesta за 3,5 млн рублей

На российском авторынке появился купеобразный седан Hyundai Lafesta, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 3 млн 499 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен двигатель 1.5 T-GDI мощностью 200 л.с. (253 Нм), который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом. Максимальная скорость седана составляет 220 км/ч.

Внутри – два объединенных экрана по 10,25 дюйма каждый, над приборами есть козырек, а для климат-контроля сохранен полностью аналоговый блок. За управление коробкой передач отвечает не традиционный рычаг, а кнопочный пульт.

Напомним, купеобразный седан Hyundai Lafesta дебютировал в конце 2018 года и официально представлен только на рынке КНР, адресованный китайской молодежи.

Фото: www.autohome.com.cn