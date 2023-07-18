Мировые продажи OMODA набирают обороты

Марка OMODA по итогам первого полугодия 2023 года реализовала по всему миру 70821 машину, из них 14047 экземпляров– в июне. До конца 2023 года компания намерена достичь показателя в 200 тыс. проданных за рубежом автомобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, первым экспортным рынком для OMODA стала Россия, а сегодня марка представлена уже на десяти различных мировых рынках. Первая партия кроссоверов OMODA C5 недавно прибыла в Испанию, ознаменовав старт приема заказов на автомобили OMODA на европейском континенте. Следующей страной в ЕС, куда будут налажены поставки продукции OMODA, станет Италия. Кроме того, компания активно продвигает автомобили в Австралии и Юго-Восточной Азии. В начале июля состоялся официальный запуск бренда в Малайзии, которая стала вторым рынком в Юго-Восточной Азии после Индонезии. До конца 2023 года OMODA расширит свое присутствие на мировой арене до 21 страны-экспортера.

Как отмечается, стратегически важным рынком для марки является Россия, где с января по июнь 2023 года официальными дилерами было реализовано 13,8 тыс. автомобилей. Бестселлером остается кроссовер OMODA C5, которому по итогам первого полугодия отдали предпочтение 13415 покупателей. Кроме того, в мае 2023 года у российских дилеров появился седан OMODA S5, а в августе стартуют продажи спортивной версии седана OMODA S5 GT. В четвертом квартале 2023-го на российском рынке дебютирует первый электромобиль бренда – кроссовер OMODA Е5.

Фото: OMODA