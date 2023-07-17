Электромобили «Москвич» включили в программы господдержки

Подписано дополнительное соглашение, согласно которому автозавод «Москвич» включен в СПИК технологического партнера КАМАЗ. Это позволит обеспечить реализацию намеченного плана развития производства легковых автомобилей «Москвич» с поэтапной локализацией основных компонентов и систем, а также для создания благоприятных условий производственной деятельности предприятия и сохранения его рабочих мест и компетенций, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

В рамках подписанного соглашения разработана стратегия дальнейшего развития завода «Москвич» и планы по локализации производства как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так и для электромобилей. В настоящий момент на предприятии осуществляется крупноузловая сборка кроссовера «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е». Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера «Москвич 5».

Параллельно с этим в 2024 году на заводе «Москвич» будут налажены процессы сварки и окраски кузова с привлечением российских поставщиков. С 2026 года предприятие начнет производство электромобилей с использованием основных российских компонентов – электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы.

Соответствующее соглашение также позволит автомобилям марки «Москвич» войти в государственные программы стимулирования спроса. Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» составит 25% (но не более 625 тыс. рублей). Также электромобили «Москвич» будут доступны к покупке со скидкой (от 10% до 25%) по программе льготного лизинга.

В настоящее время стоимость «Москвич 3e» составляет 3 млн 558 тыс. рублей. Переднеприводный кроссовер оснащен одним электродвигателем мощностью 68 л.с. Максимальная скорость машины составляет 140 км/ч. На одном заряде электромобиль может проехать 410 км. У модели имеется функция быстрой зарядки, которая позволяет подзарядить батареи с 30% до 80% за 45 минут.

Фото: «Москвич»