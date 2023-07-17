УАЗ начнет производство модернизированного внедорожника «Патриот»

Ульяновский автозавод с августа запускает производство внедорожников УАЗ «Патриот» с модернизированной задней подвеской. Усиленные третьим листом рессоры минимизируют колебания при проезде неровностей, а также позитивно скажутся на курсовой устойчивости и управляемости, говорится в сообщении автопроизводителя.

Внедорожник УАЗ «Патриот» оснащается безальтернативным 2,7-литровым двигателем «ЗМЗ-Про» мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2024 году Ульяновский автозавод планирует возобновить производство своих внедорожников с автоматической трансмиссией. Также в течение 2023 года предприятия планирует провести разработку модернизированного семейства «Патриот» с 6-скоростной механической коробкой передач и турбодизелем от китайского автоконцерна JAC. По неофициальным данным, речь идет о моторе JAC HFC4D мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки).

Фото: УАЗ