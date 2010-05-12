На дорогие автомобили хотят ввести дополнительный налог

Сегодня депутаты Госдумы рассмотрят поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие в том числе введение специального налога на автомобили стоимостью выше 2 млн. рублей. Авторы поправок предлагают облагать дополнительными фискальными сборами среди других предметов роскоши автомобили, самолеты, вертолеты, яхты и катера стоимостью от 2 млн. рублей и выше. При этом налогоплательщиками могут быть как физические, так и юридические лица, а размер налога устанавливается исходя из рыночной цены транспортного средства, пишет Autonews .

Для автомобилей, которые оцениваются в сумму от 2 до 20 млн. рублей, ставка составит 1% от их стоимости, для транспортных средств ценой от 20 до 50 млн. рублей - 3%, а для машин, которые оцениваются дороже 50 млн. рублей - 5%.

Данный законопроект не был одобрен в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Члены комитета посчитали, что появление нового сбора приведет к двойному налогообложению, так как перечисленные в предлагаемом к рассмотрению документе предметы роскоши уже облагаются налогом на имущество физических лиц и налогом на имущество организаций. Комитет рекомендовал Госдуме отклонить законопроект.

По данным агентства "АВТОСТАТ" , в 2009 году на российском рынке было продано 21210 автомобилей стоимостью от 70 до 100 тысяч долларов, а их доля снизилась с 1,8% до 1,5%. Машин по цене свыше 100 тысяч долларов было продано 20610 экземпляров, при этом их доля выросла с 1,2% до 1,5%.