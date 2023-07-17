АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей LADA Granta с АБС | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей LADA Granta с АБС

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АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей LADA Granta с АБС

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АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей LADA Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Как сообщает пресс-служба предприятия, АБС устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Цена на LADA Granta c АБС стартует с отметки 772,5 тыс. рублей.

Стоит отметить, что для LADA Vesta антиблокировочная система тормозов стала доступна с начала запуска производства флагманского семейства на заводе в Тольятти в марте этого года. АБС позволяет сохранить управляемость при экстренном торможении, не допуская полной блокировки колес и неконтролируемого скольжения.

Напомним, ранее ГК «Итэлма» на площадке электромеханического завода «Пегас» в Костроме начала производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей. До конца 2023 года планируется выпустить около 200 тыс. систем ABS. Основным потребителем станет АВТОВАЗ, поставки для которого начались уже в июле.

Фото: АВТОВАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазновые опцииladalada granta

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