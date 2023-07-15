В первой половине июля 2023 года подорожали автомобили семи марок

За период с 1 по 15 июля 2023 года изменение цен на новые автомобили произошло у семи марок, официально представленных на российском рынке. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных мониторинга сайта «Цена Авто». Отмечается, что выросла стоимость машин шести китайских брендов и одного отечественного.

Так, в первой половине июля весь модельный ряд BAIC подорожал на 3,9%. Если седан U5 Plus прибавил в цене 67 – 74 тыс. рублей, то кроссовер Х35 – от 67 до 84 тыс. рублей, а внедорожник BJ40 Plus – 147 тыс. рублей.

Аналогичное удорожание (+3,9%) произошло и у седана Kaiyi Е5, который пока является единственной моделью в линейке марки. В рублях это составило 76 – 77 тыс. рублей.

На весь модельный ряд поднял цены и бренд TANK. Внедорожник с индексом 300 стал дороже на 100 тыс. рублей (плюс 2,4 – 2,6% в зависимости от комплектации), а «пятисотый» – на 200 тыс. рублей (плюс 3,4 – 3,8%).

Остальные четыре компании повысили цены только на одну модель. У Geely флагманский кроссовер Monjaro подорожал на 10 тыс. рублей (+0,2%), а у EXEED полноприводная версия кроссовера LX AWD получила прибавку в 40 тыс. рублей (+1,1%). А вот Changan увеличил минимальную цену лифтбека UNI-V на 100 тыс. рублей (+3,8%).

Не отстала от «китайцев» и отечественная LADA, у которой 3-дверный внедорожник Niva Legend стал дороже на 8 – 42 тыс. рублей (плюс 1,0 – 4,8%).

Во сколько обходится содержание этих и других автомобилей, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ