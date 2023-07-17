Hongqi запускает продажи компактного кроссовера HS3

Премиальная марка Hongqi представила свой самый доступный кроссовер HS3, продажи которого стартуют 17 июля. Новинка позиционируется как компактный внедорожник и является менее роскошным вариантом по сравнению с Hongqi HS5.
Как пишет издание «За рулем», Hongqi HS3 имеет следующие габариты: 4655 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1668 мм в высоту при колесной базе 2770 мм. Модель предлагает пятиместную компоновку.
Автомобиль оснащен 12,3-дюймовой ЖК-панелью приборов и 12,6-дюймовым вертикальным центральным экраном, бесключевым доступом и адаптивным круиз-контролем. На центральной консоли предусмотрены две площадки для беспроводной зарядки и два подстаканника. Передние сиденья имеют электрорегулировку, функции обогрева и вентиляции. Покупатели смогут заказать панорамный люк.
Базовая версия Hongqi HS3 оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 168 л.с. Также доступна версия с 2-литровым мотором мощностью 250 л.с., разгоняющаяся до 100 км/ч за 7,2 сек. и имеющая максимальную скорость 220 км/ч.
Фото: Hongqi