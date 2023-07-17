Hongqi запускает продажи компактного кроссовера HS3

Премиальная марка Hongqi представила свой самый доступный кроссовер HS3, продажи которого стартуют 17 июля. Новинка позиционируется как компактный внедорожник и является менее роскошным вариантом по сравнению с Hongqi HS5.

Как пишет издание «За рулем», Hongqi HS3 имеет следующие габариты: 4655 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1668 мм в высоту при колесной базе 2770 мм. Модель предлагает пятиместную компоновку.