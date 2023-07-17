Застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей

Зарядки для электромобилей будут размещать рядом с домами без разрешения их жильцов. Такую возможность прорабатывает Минстрой, пишет газета «Известия». Сейчас для этого требуется решение общего собрания собственников. Также девелоперов могут обязать устанавливать такие зарядные станции уже на этапе строительства домов. Эксперты опасаются, что платить за зарядку машин в таком случае придется всем жильцам. Избежать этого можно, оснастив станции специальными счетчиками, по которым владельцы электрокаров будут оплачивать заряд, говорят специалисты.

По словам генерального директора «ТАЧ Продакшн» Юрия Орлова, нехватка зарядных станций все более остро ощущается в крупных городах, поскольку портрет владельца электромобиля постепенно смещается в сторону городского жителя, проживающего в многоквартирном доме. Электромобиль благодаря своим характеристикам в основном используется в городской среде, что ведет к повышенной нагрузке на городскую инфраструктуру. Недостаток зарядных станций в городе будет усугубляться за счет возрастающего дефицита мощности, обнаруживаемого при подключении новых станций.

В свою очередь, глава энергетического бизнеса, операционный директор компании Эн+ Михаил Хардиков добавляет, что помимо нехватки мощностей и малого парка в крупных городах к ним присоединяется земельный фактор – не всегда есть возможность получить земельный участок под размещение в удобном для клиентов месте. По оценкам российских исследователей, зарядная инфраструктура начинает окупаться, когда доля электромобилей достигает 3 – 5% от общего автопарка. Текущий уровень «электромобилизации» в Иркутской области составляет 0,32% – это наилучший показатель в России. Следующий в рейтинге – Приморский край с показателем 0,22%. Москва идет на 27 месте – 0,04%, хотя столица является лидером по количеству станций. Таким образом, уровень «электромобилизации» по стране пока в целом низкий. Инвесторы осторожно подходят к реализации таких проектов.

О том, какие меры планируется принять для эффективного развития зарядной инфраструктуры в нашей стране, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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