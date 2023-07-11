Бюджетный кроссовер Hyundai Exter поступил в продажу

Компания Hyundai представила новый бюджетный кроссовер Exter, который дебютировал на рынке Индии, но имеет и глобальные перспективы. Стоимость новинки в Индии составляет от 600 тыс. рупий (672 тыс. рублей по текущему курсу), а топовая версия обойдется в 1 млн рупий (1 млн 120 тыс. руб.).

Как пишет «Российская газета», Hyundai Exter создан на платформе хэтчбека Grand i10 Nios. Длина кроссовера составляет всего 3815 мм, ширина кузова – 1710 мм при колесной базе 2450 мм. Дорожный просвет достигает 185 мм. Спереди у Hyundai Exter установлены стойки McPherson, сзади – полузависимая схема.

В базовое оснащение модели, помимо прочего, входят шесть подушек безопасности, антиблокировочная система тормозов, кондиционер и цифровые приборы. В более старших комплектациях появляются мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контроль, люк в крыше, камера заднего вида, климат-система, штатный видеорегистратор.

Hyundai Exter предлагается с турбодвигателем 1,2 литра, который в бензиновой модификации развивает 83 л.с. и 114 Нм, а в битопливной, при условии работы на метане, – 69 л.с. и 95 Нм. Метановый кроссовер доступен только с механической коробкой передач, а для бензиновой модификации также предложен «робот» с одним сцеплением.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Hyundai представила «заряженную» версию электрического кроссовера Ioniq 5, которая поступит в продажу в 2024 году. Стоит отметить, что Hyundai Ioniq 5 N стал первой электрической моделью в спортивной линейке N. Автомобиль оснащен двумя электромоторами и системой полного привода, пиковая мощность силовой установки составляет 641 л.с. (770 Нм). Разгон до «сотни» занимает 3,4 сек., а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Фото: Hyundai